Сайт Призраки Леса для интернет проекта АРЕНА РПГ

Добавлена
9 лет назад
267 просмотров
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Сайт делался  с изюминкой, в своем стиле. Это сайт визитка но не простой, он имеет фон-слайд шоу. Фон рисовался  и дорабатывался  индивидуально для сайта. Щас фон не много тормозит так как уже их  "програмист" сбил настройки  когда пробивал переставить движок. Но что я хотел вам донести осталось.

Цена  была 50$ в 2014 году, а сроки 5 дней.

http://www.forest-ghosts.ru/