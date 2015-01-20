Сайт Призраки Леса для интернет проекта АРЕНА РПГ

Сайт делался с изюминкой, в своем стиле. Это сайт визитка но не простой, он имеет фон-слайд шоу. Фон рисовался и дорабатывался индивидуально для сайта. Щас фон не много тормозит так как уже их "програмист" сбил настройки когда пробивал переставить движок. Но что я хотел вам донести осталось.

Цена была 50$ в 2014 году, а сроки 5 дней.

http://www.forest-ghosts.ru/