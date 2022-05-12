Сайт психологу. Личный сайт

Задача - Сделать продающий лендинг для психолога. Маргарита хотела сделать одновременно визитку и лендинг для продажи курсов психологической помощи.

Сайт должен быть простым,но вместе с тем цепляющим. Должен выделяться среди конкурентов

Решение - Было решено сделать лендинг, преимущественно на стандартных блоках. Яркие акценты — фотографии и розовый оттенок.

Сделать запоминающийся первый экран и понятную структуру. Подойти к продаже со стороны вовлечение и показа выгоды.

Что сделано - Был проведён анализ конкурентов, проработаны тексты. Я предложила 2 варианта первого экрана Рите. Далее дизайн делали исходя из него.

Рита предоставила очень хорошие фотографии, они стали акцентам композиции.