Дизайн лендинга по грузоперевозкам

Изначально клиент хотел сделать 1 блок -главный экран с квизом. Но это не привлекает клиентов. Нам важно посмотреть чем занимается фирма, какие услуги оказывает, информацию о ней. Поэтому я предложила за ээти же деньги сделать небольшой сайт-визитку. В итоге получилась хорошая работа с цепляющим первым экраном и минималистичным дизайном. Мы учли всю необходимую информацию, я подобрала новые фотографии под сайт, сделала верстку, настроила небольшую анимацию и SEO-оптимизацию,подключила домен. Все это заняло 5 дней