Сайт разработанный без команды с нуля!

Добавлена
5 лет назад
94 просмотра
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Сайт под ключ, заказала компания по установке натяжных потолков.

Попросили:

  • Современный дизайн
  • Чтобы было не скучно посетителям(анимации и т.п)
  • Главная особенность сайта, разработать калькулятор для расчета суммы потолка
  • Всего 3 страницы(Главная, Каталог Потолков,Портфолио)
Особенность калькулятора должна была заключаться следующим:
  • Выбор материала
  • Ввод квадратуры
  • Возможность добавить источники света, фотопечать и т.п
  • Обновление данных на основе Ajax

Заказчик остался довольным.

Можете посмотреть что за сайта по ссылке : https://potolky-lux.ru/
AJAX