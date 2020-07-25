Сайт разработанный без команды с нуля!

Сайт под ключ, заказала компания по установке натяжных потолков.
Попросили:
- Современный дизайн
- Чтобы было не скучно посетителям(анимации и т.п)
- Главная особенность сайта, разработать калькулятор для расчета суммы потолка
- Всего 3 страницы(Главная, Каталог Потолков,Портфолио)
- Выбор материала
- Ввод квадратуры
- Возможность добавить источники света, фотопечать и т.п
- Обновление данных на основе Ajax
Заказчик остался довольным.Можете посмотреть что за сайта по ссылке : https://potolky-lux.ru/