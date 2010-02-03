Сайт Центра безопасности «Словяни»

http://slovyany.com

Центр безопасности «Словяни» — киевская фирма, успешно работающая в сфере охранных услуг уже более 10 лет.

На сайте собрана максимально полная информация об организации: от истории создания и перечня предоставляемых услуг до галерей с фото- и видеоматериалами.

Сайт целиком и полностью сделан мной. Разработка велась «с нуля», без использования движков, скриптов, шаблонов, фото, графики и т. д. сторонних разработчиков и дизайнеров. Фотографии в галерее и на других страницах — также моего авторства.

Сайт запущен в апреле 2009 года.