Сайт Центра безопасности «Словяни»
Сайты «под ключ»
Добавлена314 просмотров
14 лет назад
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Центр безопасности «Словяни» — киевская фирма, успешно работающая в сфере охранных услуг уже более 10 лет.
На сайте собрана максимально полная информация об организации: от истории создания и перечня предоставляемых услуг до галерей с фото- и видеоматериалами.
Сайт целиком и полностью сделан мной. Разработка велась «с нуля», без использования движков, скриптов, шаблонов, фото, графики и т. д. сторонних разработчиков и дизайнеров. Фотографии в галерее и на других страницах — также моего авторства.
Сайт запущен в апреле 2009 года.