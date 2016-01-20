http://rimamid.ru

Сайт уникального полимерного материала Римамид

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В эксплуатации: сентябрь 2015 г.

Заказчик ООО «НПО СтартПласт». Цель продвижение уникального полимерного материала Римамид (зарегистрированный товарный знак).

Что такое Римамид?Полимерный материал РИМАМИД является высокопрочным композитным материалом и изготавливается в виде заготовок (плита, стержень и др. геометрические формы) различных размеров для дальнейшей механической обработки в изделие на токарных, фрезерных и других обрабатывающих станках.

Основным преимуществом данного материала является низкий коэффициент трения по стали, который обеспечивает увеличение ресурса деталей узла трения в 3-4 раза. При использовании материала РИМАМИД с добавлением (или применением покрытий) антифрикционных компонентов (масло, сульфид молибдена, графит и др.) коэффициент трения снижается и пропадет необходимость добавления смазки в узел трения.