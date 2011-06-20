Сайт-визитка "Art Grams" (парикмахерские услуги)
Сайты «под ключ»
Добавлена1175 просмотров
13 лет назад
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Сайт-визитка парикмахерских услуг. На сайте реализованы следующие страницы: О себе, Услуги (наименования и стоимости услуг), Контакты, Фотогалерея Мои работы, разбитая на рубрики. Реализована баннерная система. Сайт сделан с использованием современных визуальных эффектов