Сайт-визитка "Art Grams" (парикмахерские услуги)

Сайты «под ключ»
Добавлена
13 лет назад
1175 просмотров
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Сайт-визитка парикмахерских услуг. На сайте реализованы следующие страницы: О себе, Услуги (наименования и стоимости услуг), Контакты, Фотогалерея Мои работы, разбитая на рубрики. Реализована баннерная система. Сайт сделан с использованием современных визуальных эффектов