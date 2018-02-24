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Сайт юридического центра «Ника»
Сайты «под ключ»
Добавлена
6 лет назад
101 просмотр
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фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
верстка и программирование;
адаптивная верстка (мобильная и планшет версии);
раздвижные списки услуг;
раздел «Практика»;
стартовое наполнение сайта;
CMS WordPress.
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Александр
Kovalkov
Был
9 месяцев назад
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