Сайт юридической фирмы "Регистрационная служба"

Добавлена
8 лет назад
145 просмотров
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Современный адаптивный сайт для юридической компании. В основе сайта - мысль сделать юридический портал максимально понятным и логичным для пользователя, максимально упростив заказ услуг.

Детали проекта

  • Ссылка на сайт: reestr-kiev.com
  • Контактные формы связаны с mail менеджеров
  • Создана реклама в Google AdWords
  • Внедрен чат SiteHeart