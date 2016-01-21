Сайт юридической фирмы "Регистрационная служба"

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Современный адаптивный сайт для юридической компании. В основе сайта - мысль сделать юридический портал максимально понятным и логичным для пользователя, максимально упростив заказ услуг.
Детали проекта
- Ссылка на сайт: reestr-kiev.com
- Контактные формы связаны с mail менеджеров
- Создана реклама в Google AdWords
- Внедрен чат SiteHeart