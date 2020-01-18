Selfcard - конструктор лендингов

Добавлена
4 года назад
174 просмотра
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https://selfcard.me/

Сайт-сервис, позволяющий сконструировать лендинг - страницу, визитную карточку online.

Сайт включает в себя: аккаунты пользователей с возможностью создавать несколько подаккаунтов, визуальный конструктор лендингов, возможность выбора темы оформления, реферальную систему, онлайн-оплату тарифов, систему уведомлений и многое другое. 

Сайт разработан на Laravel Framework, административная панель на Laravel Backpack.

Сайт выполнен под ключ:

  • Дизайн сайта
  • Создание логотипа, брендинг
  • Верстка
  • Разработка front-end
  • Разработка back-end