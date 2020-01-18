Selfcard - конструктор лендингов

https://selfcard.me/

Сайт-сервис, позволяющий сконструировать лендинг - страницу, визитную карточку online.

Сайт включает в себя: аккаунты пользователей с возможностью создавать несколько подаккаунтов, визуальный конструктор лендингов, возможность выбора темы оформления, реферальную систему, онлайн-оплату тарифов, систему уведомлений и многое другое.

Сайт разработан на Laravel Framework, административная панель на Laravel Backpack.

Сайт выполнен под ключ: