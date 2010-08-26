SEOLAB - лаборатория поисковой оптимизации

http://seolab.tel/

Веб технолог, сео аналитик, онлайн маркетолог, юзабилист, технический писатель, разработчик сайтов под ключ, трафикогенератор, генератор контента, ньюсмейкер, копирайтер, редактор

Основной моей деятельностью с 2000х годов является WEB в сети Интернет и в интрасетях. В том числе маркетинг и PR. Маркетинговое образование и математическая школа, а так же накопленный опыт дают мне уверенный фундамент для работы в проектах любой сложности.

Разрабатываю крупные нагруженные системы, интерфейсы, сервисы, различные клиент ориентированные функции современных информационных архитектур онлайн. Четкий подход, выдержка и профессионализм – основные мои инструменты. Результативные сервисы – в этом заключается успех, ориентированность на результат всех участников процесса – залог разработки и, в конечном счете, довольный клиент.

Серьезный аналитический подход позволяет анализировать бизнес с глубоких корней, от подразделений до конечного клиента, от взаимодействия внутри организации до онлайн заявки. Работа с эффективностью как внутри структуры компании, так и с веб системой организации. Обучение менеджерского персонала, отдельным пунктом работа с владельцами и руководством. Цели, задачи, методы достижения результата. Стаж более 10 лет. Разработка юзабилити для веб приложений. Создание информационной архитектуры сайтов.

Профессиональные навыки

• Web – технологии (php, mysql, html, xml, css)

• SEO — раскрутка сайтов

• SMO – продвижение в социальных сетях

• Реклама – увеличение трафика за счет рекламных сетей Яндекс, Гугл, сторонние рекламные, баннерные сети.

• Мероприятия по привлечению зарубежного трафика.

• Маркетинговый анализ – российского сегмента, зарубежный трафик, Европа, США, ближнее зарубежье.

• Контент работы любой сложности.

Вот неполный перечень работ:

http://secandsafe.ru/

http://uraldaily.ru/

http://uralpolit.ru/

http://mir96.ru/

http://urm.ru/

http://linline-clinic.ru/

http://e96.ru/

http://logo.ru/