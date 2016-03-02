Соц. сеть ifyouvoteforclinton.com

ifyouvoteforclinton.com

Сайт представляет собой креативную площадку, где пользователи соревнуются в остроумии, придумывая четверостишия на определенную

тему.

Четверостишия, добавленные пользователями(авторами), появляютсяв ленте, на главной странице.

Другие пользователи могут проголосовать за понравившееся стихотворение,повысив его рейтинг на сайте, а также зашерить в соцсетях.

На основании высшей позиции в НЕДЕЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ, одно из четверостишийстановится СЦЕНАРИЕМ для мини-мультфильма.

Мини-мультфильм создается креативной командой сайта, испустя неделю после определения победителя, размещается в ленте мультфильмов.

Пользователи могут прокомментировать мультфильм, зашеритьего в сцсетях, а также поставить лайк. На основе лайков также выстраивается

рейтинг популярности мультфильмов.

После окончания недельного цикла, четверостишия, добавленныеза неделю, перемещаются в "архив". Они доступны для прочтения, их можно

шерить, но голосование для них не активно.

Пользователи сайта, для участия в этом процессе должны быть обязательноавторизованы либо собственно на сайте, либо через акккаунт в соцсети.