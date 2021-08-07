Социальная сеть

Contact Market - готовое программное решение для запуска собственной социальной сети. Мы предлагаем готовое решение для запуска нишевой социальной сети с возможностью коммуникаций и продвижения различных продуктов и услуг. Анонса различных мероприятий. Включая платную регистрацию. Проведения онлайн вебинаров. Специализированного функционала для поиска инвестиций. Размещения вакансий или поиска работы. Создания посадочных веб страниц для различный промо акций. Ведения блога и публикации различных новостей и статей. Подробнее...