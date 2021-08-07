Маркетплейс заказа и доставки еды

Foodmarket System - платформа для запуска собственного маркетплейс сервиса заказа и доставки еды. Маркетплейс позволяет любому ресторану или предприятию питания открыть на вашем сервисе свое представительство (электронный офис) для продажи еды и её доставки. Сервис позволяет автоматизировать процесс продаж и получения онлайн оплаты, включая получения агентского процента за использования сервиса. Подробнее...