Создание, настройка, доработка сайтов и мн. др.

Здравствуйте, я разработчик сайтов "под ключ" на платформе Tilda. Так же занимаюсь настройкой и доработкой ваших сайтов. Примерами моих последних работ может служить оптимизация сайта под мобильные устройства и планшеты, и соответственно доработка сайта. Так же есть пример оптимизированный только на ПК, состоящих чисто из Zero блоков. Если хотите узнать немного больше о конкретных цифрах (сумма и временной интервал работы) пишите в личные сообщения. Жду ваших сообщений!

Прикрепляю несколько фотографий последних моих работ.