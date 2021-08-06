Создание, настройка, доработка сайтов и мн. др.

Добавлена
2 года назад
49 просмотров
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Здравствуйте, я разработчик сайтов "под ключ" на платформе Tilda. Так же занимаюсь настройкой и доработкой ваших сайтов.  Примерами моих последних работ может служить оптимизация сайта под мобильные устройства и планшеты, и соответственно доработка сайта. Так же есть пример оптимизированный только на ПК, состоящих чисто из Zero блоков. Если хотите узнать немного больше о конкретных цифрах (сумма и временной интервал работы) пишите в личные сообщения. Жду ваших сообщений! 

Прикрепляю несколько фотографий последних моих работ. 