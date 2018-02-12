Создание сайта для компании "Hormann"

Был создан сайт для всемирноизвестной компании "Hormann". На главной странице разработано меню, включающее каталог, видео, новости, информацию и контакты. Чуть ниже расположены выгодные предложения компании. Представлена возможность с главной страницы посмотреть краткую информацию о каталоге и стоимости данной продукции. Ниже расположена информация о фирме и её партнёрах.