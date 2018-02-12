Создание сайта для компании "Hormann"

Добавлена
6 лет назад
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Был создан сайт для  всемирноизвестной компании "Hormann". На главной странице разработано меню, включающее каталог, видео, новости, информацию и контакты. Чуть ниже расположены выгодные предложения компании. Представлена возможность с главной страницы посмотреть краткую информацию о каталоге и стоимости данной продукции. Ниже расположена информация о фирме и её  партнёрах.