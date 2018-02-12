Создание сайта для микрофинансовой организации

Был создан сайт для организации "Денежная помощь" . На самом видном месте размещён калькулятор расчета денежного займа. С помощью данного инструмента можно прямо на сайте оформить займ, указав сумму и срок. Далее описаны основные условия выдачи займа. Описана технология работы. Даны ответы на самые популярные вопросы. Рекомендации и сертификаты.