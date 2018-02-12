Создание сайта для микрофинансовой организации

Добавлена
6 лет назад
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Был создан  сайт для организации "Денежная помощь" .  На самом видном месте размещён калькулятор расчета денежного займа. С помощью данного инструмента можно прямо на сайте оформить займ, указав сумму и срок.  Далее описаны  основные условия выдачи займа.  Описана технология работы. Даны ответы на самые популярные вопросы. Рекомендации  и сертификаты. 