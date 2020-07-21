Стильный сайт по премиум ремонту

Сайт luxorpro – это полное отражение компании Luxor. Стильный, качественный, премиальный, вечный.

Предложения

Совместно с заказчиком, мы создали предложения с отдельными посадочными страницами для 3 разных целевых аудиторий: недорогой косметический ремонт; капитальный ремонт для тех, кому важны цена и качество; премиальный ремонт для ценителей роскоши.

Все проекты

Поскольку главный критерий ремонта – это результат, мы оформили больше 10 проектов компании, чтобы наглядно показать результаты работы.

Мы надеемся, что раздел проектов будет постоянно пополняться, поэтому добавили возможность фильтра по проектам.

Команда Luxor

К выбору добросовестного подрядчика по ремонту нужно относиться очень ответственно. Мы подумали, что для повышения доверия к компании Вам заранее захочется узнать и увидеть лица тех людей, которые будут выбраны для оказания услуг по ремонту. Именно поэтому мы запечатлели на фотографии трудовой коллектив компании Luxor, частично:)

В разделе «О компании» мы можем увидеть групповое фото части сотрудников, а также посмотреть открытые вакансии и сразу откликнуться на них. А в разделе «Команда» можно увидеть почти всех сотрудников «в лицо» и узнать о каждом более подробно.