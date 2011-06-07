Визитка на джумла "Гармония уюта"

http://gyuta.ru/

Отрисован макет, отверстан шаблон, выполнена интеграция шаблона на джумла, настройка сайта, публикация сайта в интернет, постоянная поддержка и наполнение уникальным контентом. Продвижение по запросам "Подбор домашнего персонала москва", "курсы домработниц", "ищу домработницу"