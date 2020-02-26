Website development

Обзор: Это крупный игрок на рынке автосервиса в России. Компания специализируется на ремонте и обслуживании американских автомобилей, таких как Chevrolet, Cadillac, Hummer или General Motors. Это своего рода уникальность, потому что эти автомобили являются редкими в Восточной Европе, поэтому сервис ориентирован на премиум-клиентов. Компания имеет более 6 сервисных центров в крупнейших городах (Москва и Санкт-Петербург), был основан в 1995 году. История взаимодействия с этим клиентом: Это был прямой клиент, нам написали, потому что кто-то рекомендовал нас как хороших разработчиков и дизайнеров. Что было сделано? Это был интересный проект, прежде всего, с точки зрения структуры. Навигация по сайту осуществляется путем создания трех различных уровней: Генерация, производитель автомобилей, модель автомобиля - все эти уровни выполняются приземленными страницами и интегрируются на сайт с его магазином, блогом, каталогом, лентой новостей, каталогом автозапчастей, о нас, страницей обратной связи с пользователем, тюнингом и т.д. Кроме того, мы работали и над стилем формы, и все, что вы можете увидеть, от логотипа до колористических принципов - это наша работа. Будущее проекта: После того, как мы запустили этот проект, мы продолжили работу над ним в течение года (добавили новый функционал, синхронизировали его с различными сервисами и платформами). Клиент не заказывал промо-акцию, потому что у него уже есть поток клиентов. Сейчас этот сайт все еще доступен, и вы можете воспользоваться этим фантастическим сервисом самостоятельно).