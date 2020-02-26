Landing Page development (desing, front-end, back)

Этот проект посвящен клиентской платформе, на которой они оказывают услуги по проведению автомобильных аукционов. Tokio motors - это целевая страница, созданная для рекламной кампании. С нами связались маркетологи этой платформы, и после большой и детальной работы мы получили эту красивую и яркую целевую страницу в азиатском стиле. Эта целевая страница хорошо зарекомендовала себя в лидирующем поколении, но была закрыта с окончанием кампании, поэтому ссылка недоступна. Но все же можно наслаждаться стилем и дизайнерской работой, которая была проделана, мы сохранили изображения для вас).