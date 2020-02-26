Landing page, logo and corporate identity develop

Клиент: Impex24 - транспортная компания, специализирующаяся на международных перевозках (в основном Китай и Турция). Они сравнимы с небольшими игроками, но хороший сервис и быстрая реакция сделали их конкурентоспособными. Как мы получили контракт? С нами связались маркетологи этой компании с просьбой сделать для них фирменный стиль и целевую страницу. После обсуждения и некоторых предложений с нашей стороны, мы пришли к идее сделать отдельные посадочные страницы для разных видов транспорта (на самолете, на корабле, на поезде). Процесс развития: Мы сделали все эти три посадочные страницы с нуля и в очень сжатые сроки, но клиенты остались довольны, и после завершения этого проекта мы также получили несколько предложений. Сервис просматривается следующим образом, все заказы, генерируемые целевыми страницами, поступают в CRM-систему, а затем обрабатываются менеджерами. Также мы работали над транспортным калькулятором, который использовался для расчета цены на перевозку небольших грузов. Будущее проекта: После разработки проекта мы его поддержали, и у него все шло отлично. К сожалению этот клиент прекратил сотрудничество. Теперь ссылки недоступны.