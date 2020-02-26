Landing Page (desing, front-end, back-end)

Краткая история и мотивация клиентов: Помните времена, когда Убер не был так распространен? Когда Uber выходил на рынок, он платил за каждого водителя, который подписывал контракт через независимых третьих лиц. Для этого была сделана эта замечательная целевая страница. Наш клиент занимался наймом таксистов для Убера, и это был его план, как автоматизировать процесс. Где мы нашли этого клиента? Мы нашли его на внештатной платформе. После первого взаимодействия и предоставленного нами плана, клиент принял решение, и мы были выбраны для этого проекта. Разработка: Весь объем работ, от макетов до бэк-энд-девелопмента, был выполнен по нами. Как видите, дизайн выполнен в минималистском стиле. Используются черный и серебряный цвета (в то время Uber-цвета). На посадочной странице много места и света, что делает ее привлекательной. Будущее проекта: После того, как мы запустили этот проект, он хорошо зарекомендовал себя и превратил примерно 2000 таксистов в фанатов Убера, что позволило нашему клиенту заработать на нем хорошие деньги. Но со временем Uber закрыл этот сервис и сайт был закрыт, поэтому ссылка сейчас недоступна. Мы сохраняем изображения для вас, так что вы можете оценить проделанную работу по дизайну.