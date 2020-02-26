Corporate Identity, landing page development

Клиенты: Это автосервис, который находится в России, г. Уфа. Они являются специалистами в своей области, и с таким же требованием они пришли к нам. Как мы получили контракт? Этот контракт пришел из рекламы. В это время мы начали проводить кампании Google Adwords, и это был один из первых ощутимых результатов. Требования и процесс разработки: У них было два требования: сделать эту целевую страницу привлекательной и креативной. И, как видите, мы выполнили оба требования. Посадочная страница имеет очень яркий и смелый дизайн, и это стало отличным "тузом в яме", когда мы начали заниматься маркетингом для этой страницы. Результаты были очень хорошие. Стоит также отметить, что весь этот объем работы был выполнен нами. Будущее проекта: Мы поддержали его в течение года после запуска. Но через некоторое время сайт закрыли, поэтому сейчас ссылка недоступна. Как всегда, мы сохранили для вас несколько изображений, чтобы вы могли увидеть, каким уникальным и красивым был этот проект.