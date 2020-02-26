Landing Page, prototyping

Клиенты: Очень креативная и талантливая немецкая команда, предоставляющая услуги видеопроизводства. Они делают промо-клипы, короткометражные фильмы, презентации и т.д. Что было сделано? Клиенты хотели сделать целевую страницу, которая бы правильно акцентировала внимание на их способе ведения бизнеса, креативности и других сильных сторонах. После прототипирования мы подтверждаем окончательную структуру, и работа уже началась. В результате мы получили яркую и красивую целевую страницу с мультиязычным режимом. Весь объем работ был выполнен как, прототипирование, дизайн, фронт-енд, бэк-энд разработка. Во время разработки мы стали близкими партнерами, и они порекомендовали нас многим своим друзьям - один из них заказал свадебный сайт, который мы покажем в следующем портфолио. Будущее проекта: После запуска проекта все шло отлично, и мы поддерживали его в течение года. Сайт все еще действует, но они сделали ребрендинг, поэтому ссылка другая. http://cheese-production.de/