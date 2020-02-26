Website development (from the scratch)

Обзор: Это международный проект, основной идеей которого было привлечение инвесторов на Forex (обмен валюты). Платформа имеет множество уникальных страниц, таких как: блог, новостная лента, для инвесторов, личный кабинет, о нас, интернет-акции и т.д. Что было сделано? Этот проект потребовал умения работать с API, также мы выполнили полный цикл разработки. От разработки и последующего подтверждения прототипов до графического дизайна, фронт-енд и бэк-энд-дизайна. В конце мы получили красивый, формальный и стильный сайт. Как мы получили этот контракт? Мы были субподрядчиками. Один из наших надежных клиентов получил контракт и передал его нам. Будущее проекта: Этот проект еще доступен, но, как вы можете заметить, дизайн и сайт немного отличаются (по крайней мере, они занимаются одним и тем же бизнесом). Как всегда, мы сохранили оригинальные изображения дизайна для вас, так что вы можете оценить его.