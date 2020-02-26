Lending Page development, google adwords

Клиент: Восточноевропейская компания, которая развивается и поставляет свежую и премиальную рыбу. Это компания среднего размера (до 100 рабочих), но у них есть несколько озер, инструменты, знания и оборудование для выращивания практически любой рыбы, от карпа до форели. Как мы получили этого клиента? Они пришли из рекламной кампании в Google Adwords. Что было сделано? Клиентам нужен был инструмент, который мог бы генерировать клиентов без больших инвестиций. Мы предложили целевую страницу, как самый простой способ быстро получить клиентов - они подтвердили, и работа началась. Мы выполнили полный цикл разработки от прототипирования до бэк-энд-разработки. Кроме того, мы сделали красивый и четкий фирменный стиль с логотипом (вы видите, как хорошо он выглядит на оборудовании, которое они используют). После того, как мы запустили проект, мы занялись и маркетингом, и этот сайт демонстрировал хорошие результаты (примерно 20$ для нового клиента). Будущее проекта: Этот проект все еще доступен, и вы можете заказать там свежую и вкусную рыбу)