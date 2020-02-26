Website development (full development cycle)

Клиенты: Это изготовители деревянных интерьеров на заказ, специализирующиеся на натуральных материалах и декоре премиум-класса. У этого клиента есть несколько точек по всей Украине, и в основном его клиентами являются коммерческие заведения, такие как: офисы, рестораны, гостиницы и т.д. Как мы получили контракт? Сначала этот контракт был посвящен другому агентству, но в то время у них не было возможности работать над ним - поэтому они передали его тем, кому доверяли, нам. Процесс разработки: Почти в каждой своей работе мы делаем все с нуля - этот проект не стал исключением. Работа началась с прототипирования и дальнейшего подтверждения. После того, как мы выполнили полный цикл разработки с индивидуальным дизайном, фронт-ендом и бэк-эндом. В конце мы получили очень красивый сайт, который выполнен в натуральных цветах дерева и красиво изображает сферу деятельности наших клиентов. Будущее проекта: Мы поддержали этот проект в течение года после запуска. Также этот клиент заказал еще два сайта с похожей тематикой, и мы их тоже сделали. Теперь ссылки недоступны, но мы сохранили для вас оригинальные изображения дизайна, чтобы вы могли наслаждаться красотой этого сайта).