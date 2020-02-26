Website delopment, google adwords

Клиенты: Этот клиент занимался уникальным в то время сервисом, он украшал интерьер натуральными и живыми материалами, такими как трава или мох. Это был высококлассный целевой сервис для бизнес-офисов или ресторанов. Как мы получили клиента? Этот клиент пришел из нашей рекламной кампании в Google Adwords. Что было сделано? Для такого дорогого сервиса нам нужен был действительно броский и тонкий дизайн, который бы выражал настроение этого роскошного стиля декора. Как видите, мы попали в цель. Яркий и элегантный дизайн с большим количеством места, весь сайт выполнен в натуральных цветах, а структура ui/ux делает его простым в использовании. Мы сделали полный цикл разработки, с прототипированием, дизайном, front-end, back-end разработкой. Также мы выполняли маркетинговую часть (разработка маркетингового плана, настройка Google Adwords, анализ). Результаты были хорошими. Будущее проекта: Мы поддерживали этот сайт в течение 1,5 года после запуска проекта. С завершением поддержки мы завершили маркетинговую часть, и еще через год проект был закрыт. Сейчас владельцы находятся в разных бизнесах, ссылки недоступны. Как всегда, мы сохранили оригинальные изображения дизайна, так что вы можете проверить его и наслаждаться стилем