E-commerce website development

Клиенты:

Этот клиент продает аксессуары премиум-класса для домашних животных (в основном кошек), а также натуральные корма, лекарства и др. Обслуживание является конкурентоспособным благодаря высокому качеству продукции и скорости реагирования. Хороший бизнес для любителей кошек.

Как мы получили клиента?

Этот клиент пришел из нашей кампании Google Adwords.

Что было сделано?

Этот клиент хотел, чтобы мы сделали магазин электронной коммерции, где он мог бы продавать все, что он хочет. Основным требованием был дизайн, кошки симпатичные, и сайт тоже должен быть симпатичным - так мы это сделали. Как видите, это очень уютный сайт, с яркими цветами и нестандартным стилем. Мы сделали его с нуля, с прототипированием, дизайном, фронт-эндом, бэк-эндом и дальнейшей поддержкой.

Будущее проекта.

Мы поддерживали его долгое время, после того как клиент решил закрыть сайт и перейти на крипто-валютный бизнес. Мы сделали этот второй сайт и для него.

Ссылка на счастливых кошек недоступна, но из презентации видно, насколько это было хорошо.