Landing page from the sctach

Клиенты:

Это компания среднего размера, которая специализируется на производстве и продаже жидкого асфальта. Данная технология используется при ремонте дорожного покрытия и позволяет обеспечить безопасность и продлить срок службы дорог без капитального ремонта.

Как мы получили контракт?

Этот контракт является результатом нашей рекламной кампании в Google Adwords.

Что было сделано?

Задача состояла в том, чтобы создать запоминающуюся и красивую целевую страницу для преобразования новичков из рекламы в рекламу для пользователей сервиса. Как видите, мы хорошо справились с этой задачей. Очистить целевую страницу с большим количеством места и четкой структурой, а также USP (Unique Selling Proposal) в нижней части сайта. Мы проделали всю работу с нуля, со следующими этапами: прототипирование, дизайн, фронт-енд, бэк-энд, поддержка.

Будущее проекта:

Мы поддерживали этот сайт в течение длительного периода времени (в течение года после завершения проекта). После этого наши дороги с клиентом расстались. Клиент остался доволен.

Как всегда, вы можете посмотреть презентационные изображения и проверить, насколько хороша была эта целевая страница.

Website Builders & CMS Platforms:

#WordPress

UX/UI Design Software:

#AdobePhotoshop #Figma

Skills

#php #wordpress #google-adwords #logo-design #user-experience-design #ui-design #responsive-web-design #javascript #css3 #html5