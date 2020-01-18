Юридические услуги

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4 года назад
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Юридические услуги всфере защиты интересов граждан, мигрантов, индивидуальных предпринимателей и

юридических лиц в судебных и иных государственных и муниципальных органах,

коммерческих структурах по различным категориям дел (гражданских, семейных,

миграционных, уголовных, арбитражных). 