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Юридические услуги всфере защиты интересов граждан, мигрантов, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц в судебных и иных государственных и муниципальных органах,
коммерческих структурах по различным категориям дел (гражданских, семейных,
миграционных, уголовных, арбитражных).