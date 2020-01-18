Юридические услуги всфере защиты интересов граждан, мигрантов, индивидуальных предпринимателей и

юридических лиц в судебных и иных государственных и муниципальных органах,

коммерческих структурах по различным категориям дел (гражданских, семейных,

миграционных, уголовных, арбитражных).