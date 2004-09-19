ARTBUS studio
Системы управления (CMS)
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заказ был с доработкой сайта на MODX Revo.
Задача состоялось в том что, необходимо было:
Сделать обычную прокрутку сайта
Добавить parallax эффект на фоне страницы
Так же надо было исправить некоторые элементы, которые были в кривом состоянии
Ссылка - https://bus.studio/en/