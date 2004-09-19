ARTBUS studio

Заказ был с доработкой сайта на MODX Revo.

Задача состоялось в том что, необходимо было:

Сделать обычную прокрутку сайта

Добавить parallax эффект на фоне страницы

Так же надо было исправить некоторые элементы, которые были в кривом состоянии

Ссылка - https://bus.studio/en/