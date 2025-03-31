AVAPLANT - Figma в код с посадкой на Wordpress

Сайт для украинской сельскохозяйственной компании

Задача: Преобразовать дизайн Figma в пользовательскую тему Wordpress без возможности добавления контента (спецификация заказчика). Добавить анимацию, слайдеры, а также контактную форму для отправки данных пользователя на gmail. Разместить конечный результат на хостинге заказчика.

Сроки: 12 дней (было много правок от заказчика).

Инструменты: HTML/CSS/JavaScript(jQuery)/wow.js/swiper.js/PHP/AJAX скрипты