Доработки сайта на WordPress - Mountain Club
Добавлена82 просмотра
2 года назад
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Доработки сайта гостиничного комплекса Mountain Club.
Небольшие доработки шаблона, а именно добавление возможности убирать и добавлять фото на фон страницы из админки WordPress, + немного других мелочей.
WordPress, ACF Pro, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Responsive, БЭМ