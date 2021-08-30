Доработки сайта на WordPress - Mountain Club

Добавлена
2 года назад
82 просмотра
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Доработки сайта гостиничного комплекса Mountain Club.

Небольшие доработки шаблона, а именно добавление возможности убирать и добавлять фото на фон страницы из админки WordPress, + немного других мелочей.

WordPress, ACF Pro, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Responsive, БЭМ

Ссылка — тык.