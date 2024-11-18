Https://stormoff.ru/

Технические требования к проекту

— Сделать сайт адаптивным для мобильных устройств;

— Добавить новый функционал;

— Поддерживать проект на этапе обучения штата контент-менеджеров для его сопровождения со стороны заказчика.

— Интегрировать новый дизайн в существующую верстку с учетом запрета на изменение элементов программного интерфейса;

— Оптимизировать верстку для расширения таблицы стилей;

— Внедрить систему контроля Git;

— Оптимизировать текущий функционал для соблюдения корректной работы действующего и нового;

— Составить инструкции по функционалу сайта для обучения штатных сотрудников компании STORMOFF®