Https://stormoff.ru/

Технические требования к проекту
— Сделать сайт адаптивным для мобильных устройств;
— Добавить новый функционал;
— Поддерживать проект на этапе обучения штата контент-менеджеров для его сопровождения со стороны заказчика.
— Интегрировать новый дизайн в существующую верстку с учетом запрета на изменение элементов программного интерфейса;
— Оптимизировать верстку для расширения таблицы стилей;
— Внедрить систему контроля Git;
— Оптимизировать текущий функционал для соблюдения корректной работы действующего и нового;
— Составить инструкции по функционалу сайта для обучения штатных сотрудников компании STORMOFF®