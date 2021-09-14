Libercode.ru

В рамках проекта был создан сайт, который представляет собой больше чем визитку. На сайте за кратким представлением меню кроется раздел "Блог" с регулярным обновлением новостей, а также страница с демонстрацией загрузки сотрудников с частотой обновления в один день. На данной странице выгружается информация по каждому сотруднику из портала Битрикс24 по группам.

Сайт сделан на БУС.