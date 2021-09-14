Корпоративный портал Банка БЖФ

В рамках проекта были проведены доработки коробочного портала с помощью веб-программирования: модификация новостей. Сам механизм создания новостей был переработан. Способ привлечения сотрудников на портал заключается в том, что сотрудники получают письмо с кратким представлением новости, а также представлением приказов. Этому способствует красивое оформление письма, которое генерируется по шаблону на портале. Соответственно, на странице новостей есть кнопка "Создать новость", которая открывает окно для заполнения полей. А также был добавлен селектор группы рассылки из AD.