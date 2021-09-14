Белорусские кухни ЗОВ

В рамках проекта было проведено внедрение коробочного портала Битрикс24.

Портал включает в себя ряд доработок с помощью веб-программирования: модификация интерфейса сделок - удаление полосы статусов с переводом их в поле "Статус сделки" с сложной системой прав доступа у разных групп пользователей: то есть переключение статуса ограничено - нет возможности переключить сделку в стадию за которую ты не отвечаешь. Такая модификация потребовалась в связи с тем, что в компании заказ проходит через ряд отделов, отвечающих за разные элементы сделки - например, от менеджера заказ может перейти в руки к технологам, а затем к рекламаторам, если что-то пошло не так.