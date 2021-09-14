Profzal.ru

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Компания Мир Украшений является зарекомендовавшим себя брендом профессиональной косметики в Санкт-Петербурге.В 2017 году под брендом «Prof Zal» был запущен дисконт магазин бренда в интернете.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
В рамках проекта было составлено объемное техническое задание, описывающее все сервисы ресурса.
В техническом задании были подробно проработаны схематичные макеты страниц, которые обозначили дизайнеру требуемые сервисы и функционал на страницах сайта.
некоторые макеты:
- Главная;
- Контакты;
ДИЗАЙН ПРОЕКТА
ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
Проект содержит содержит полный список сервисов, требуемый для современного интернет магазина. В рамках проекта была разработана отдельная мобильная версия. Применение именно мобильной версии, в отличие от использования адаптивной верстки дает ресурсу преимущество в СЕО над конкурентами и большое поле для развития проекта в разрезе мобильных устройств.
Проект реализован на CMS 1С-Битрикс "Бизнес".