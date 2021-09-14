Profzal.ru

Компания Мир Украшений является зарекомендовавшим себя брендом профессиональной косметики в Санкт-Петербурге.В 2017 году под брендом «Prof Zal» был запущен дисконт магазин бренда в интернете.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В рамках проекта было составлено объемное техническое задание, описывающее все сервисы ресурса.

В техническом задании были подробно проработаны схематичные макеты страниц, которые обозначили дизайнеру требуемые сервисы и функционал на страницах сайта.

некоторые макеты:

- Главная;

- Список товаров;

- Подробный просмотр товара;

- Контакты;

- Шаблон E-mail письма.

ДИЗАЙН ПРОЕКТА

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

Проект содержит содержит полный список сервисов, требуемый для современного интернет магазина. В рамках проекта была разработана отдельная мобильная версия. Применение именно мобильной версии, в отличие от использования адаптивной верстки дает ресурсу преимущество в СЕО над конкурентами и большое поле для развития проекта в разрезе мобильных устройств.

Проект реализован на CMS 1С-Битрикс "Бизнес".