Магазин Grili на cms Opencart 2.3

Добавлена
4 года назад
81 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Переделано главное меню с горизонтально на вертикальное
  • Реализован модуль фида товаров для facebook
  • Сделан "под ключ" лендинг для категории Гриль Зона и Аренда обогревателей с возможностью менять содержимое.
  • Внедрена микроразметка, генерация тайтла и дескрипшина и другие фичи для SEO
  • Ускорена загрузка сайта
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