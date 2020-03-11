Магазин Grili на cms Opencart 2.3

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- Переделано главное меню с горизонтально на вертикальное
- Реализован модуль фида товаров для facebook
- Сделан "под ключ" лендинг для категории Гриль Зона и Аренда обогревателей с возможностью менять содержимое.
- Внедрена микроразметка, генерация тайтла и дескрипшина и другие фичи для SEO
- Ускорена загрузка сайта