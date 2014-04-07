Перенос сайта фабрики мебели с UMI.CMS на Drupal

http://ds-vavilon.ru/

Старый сайт фабрики мебели работал на устаревшей версии UMI.CMS, имевшей большое число ограничений (например, на количество страниц сайта) и ошибок (как в самом движке, так и в используемой вёрстке), обновление которой не представлялось возможным.

Решением стал перенос сайта на последнюю стабильную версию CMS Drupal с использованием современной вёрстки.

При создании нового сайта были исправлены ошибки старого сайта и автоматизированы многие рутинные операции, например: формирование корректных URL и путей файлов, автоматическая публикация/снятие с публикации определённых типов материала, генерация различных размеров изображений в зависимости от назначение и т.д.