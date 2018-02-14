Плагин импорта товаров с Woocommerce в Вконтакте
Добавлена240 просмотров
6 лет назад
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Разработка плагина для импорта/синхронизации товаров в Woocommerce с группой в Вконтакте
Основной функционал:
- Экспорт товаров из категорий сайта
- Выбор подборки для экспорта
- Синхронизация с товарами в ВК (одновременное редактирование на сайте и в ВК)
- Удаление всех товаров в ВК через плагин
- Возможность задать маску для описания при экспорте (доступны такие варианты как:
полное описание, краткое описание, ссылка на товар, варианты товара,
ссылка для добавления в корзину)
- Опция замены ссылок на сокращенные ссылки vk. cc
- Опция виджета в консоли с информацией о состоянии экспорта