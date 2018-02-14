Плагин импорта товаров с Woocommerce в Вконтакте

Добавлена
6 лет назад
240 просмотров
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Разработка плагина для импорта/синхронизации товаров в Woocommerce с группой в Вконтакте

Основной функционал:

  • Экспорт товаров из категорий сайта
  • Выбор подборки для экспорта
  • Синхронизация с товарами в ВК (одновременное редактирование на сайте и в ВК)
  • Удаление всех товаров в ВК через плагин
  • Возможность задать маску для описания при экспорте (доступны такие варианты как:

    полное описание, краткое описание, ссылка на товар, варианты товара,

    ссылка для добавления в корзину)

  • Опция замены ссылок на сокращенные ссылки vk. cc
  • Опция виджета в консоли с информацией о состоянии экспорта

Данный плагин я распространяю бесплатно, если вам он требуется напишите мне в ЛС