Плагин импорта товаров с Woocommerce в Вконтакте

Разработка плагина для импорта/синхронизации товаров в Woocommerce с группой в Вконтакте

Основной функционал:

Экспорт товаров из категорий сайта

Выбор подборки для экспорта

Синхронизация с товарами в ВК (одновременное редактирование на сайте и в ВК)

Удаление всех товаров в ВК через плагин

Возможность задать маску для описания при экспорте (доступны такие варианты как: полное описание, краткое описание, ссылка на товар, варианты товара, ссылка для добавления в корзину)

Опция замены ссылок на сокращенные ссылки vk. cc

Опция виджета в консоли с информацией о состоянии экспорта

Данный плагин я распространяю бесплатно, если вам он требуется напишите мне в ЛС