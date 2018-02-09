Портфолио свадебного фотографа volkov-wedding.ru

Добавлена
6 лет назад
148 просмотров
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Ссылка: volkov-wedding.ru

Сфера деятельности клиента: Свадебная фото и видео съемка

Виды выполненных работ: 

  • Адаптивная вёрстка из psd макета
  • Интеграция верстки с  CMS Wordpress
  • Перенос  сайта на хостинг клиента