Сайт черной икры Volzhenka
Системы управления (CMS)
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Разрабатывался сайт для парижан, тематика - черная икра. Нужно было сделать много анимаций, настроить woocommerce, также реализовать функционал сайта с geo api.
Для этого сайта делали SEO и оптимизацию.
https://volzhenka.com/