Сайт крымского проекта "АГА"

Сайт творческой группы Крыма, объединенной идеями духовного и творческого развития всех людей вообще и крымчан в частности. Один из "быстрых" проектов студии (опознавательный признак - "сайт был нужен вчера"), реализованный нами "с ноля и под ключ" за 3 календарных дня под управлением CMS Drupal.
На сайте реализованы:
* регистрация пользователей и модерируемые комментарии;
* удобная навигация для редактора и администратора;
* дизайн-макет шаблонный с применением фирменных цветов проекта;
* 3 динамических раздела с дополнительной фильтрацией материалов по тегам;
* типовая контактная форма сайта и 2 формы для регистрации на мероприятие;
* размещены порядка 30 страниц обработанного контента;
* проведены первичные регистрации сайта в каталогах.