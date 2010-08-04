Сайт крымского проекта "АГА"

http://aga108.com.ua/

Сайт творческой группы Крыма, объединенной идеями духовного и творческого развития всех людей вообще и крымчан в частности. Один из "быстрых" проектов студии (опознавательный признак - "сайт был нужен вчера"), реализованный нами "с ноля и под ключ" за 3 календарных дня под управлением CMS Drupal.

На сайте реализованы:

* регистрация пользователей и модерируемые комментарии;

* удобная навигация для редактора и администратора;

* дизайн-макет шаблонный с применением фирменных цветов проекта;

* 3 динамических раздела с дополнительной фильтрацией материалов по тегам;

* типовая контактная форма сайта и 2 формы для регистрации на мероприятие;

* размещены порядка 30 страниц обработанного контента;

* проведены первичные регистрации сайта в каталогах.