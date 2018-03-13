Сайт под ключ на WOOCOMMERCE

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптация темы Storefront под требования заказчика
Создание SEO ссылок
Настройка RSS с добавлением картинок товара
Вывод схемы микроразметки на страницы товаров
Установка защиты от копирования
Добавление собственных статусов к товарам
Настройка управления остатками при удалении и возврате заказов
Добавление дополнительных отчетов по продажам в админ меню
Сниффер поисковых запросов по сайту для SEO анализа
Автоматическое отслеживание статуса почтовых отправление на сайте Почты России
и т.д.