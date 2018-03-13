Сайт под ключ на WOOCOMMERCE

Добавлена
6 лет назад
167 просмотров
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Адаптация темы Storefront под требования заказчика

Создание SEO ссылок

Настройка RSS с добавлением картинок товара

Вывод схемы микроразметки на страницы товаров

Установка защиты от копирования

Добавление собственных статусов к товарам

Настройка управления остатками при удалении и возврате заказов

Добавление дополнительных отчетов по продажам в админ меню

Сниффер поисковых запросов по сайту для SEO анализа

Автоматическое отслеживание статуса почтовых отправление на сайте Почты России

и т.д.