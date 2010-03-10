Салон красоты "Премьера"
Системы управления (CMS)
Добавлена187 просмотров
14 лет назад
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Сайт разработан на joomla CMS. Использованы расширения:
1. PhocaGallery - фотогалерея
2. Xmap - карта сайта
3. ArtForms - форма контактов
4. googlemaps plugin
5. Яндекс.Карты plugin
6. Son of Suckerfish - меню.
7. JComments