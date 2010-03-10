Салон красоты "Премьера"

Системы управления (CMS)
Добавлена
14 лет назад
187 просмотров
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http://premiera-salon.com

Сайт разработан на joomla CMS. Использованы расширения:

1. PhocaGallery - фотогалерея

2. Xmap - карта сайта

3. ArtForms - форма контактов

4. googlemaps plugin

5. Яндекс.Карты plugin

6. Son of Suckerfish - меню.

7. JComments