Вёрстка + Посадка на WordPress

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Вёрстка сайта и посадка на WordPress.
Сайт - https://beautylabstudioron.shop/
Функционал в админке WP:
- Добавлять, изменять и удалять посты
- Добавлять рубрики и теги к постам
- Изменять контакты и текста на всех страницах
- Менять изображения на свои
- Добавлять собственные страницы в меню
- Кастомизировать виджеты на странице блога
Из особенностей:
- Работа выполнена за 2 дня. 1 день вёрстка и 1 день посадка на WordPress.
- К сайту подключен SSL-сертификат
- Сайт находится на хостинге Beget