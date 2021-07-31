Вёрстка + Посадка на WordPress

Вёрстка сайта и посадка на WordPress.

Сайт - https://beautylabstudioron.shop/

Функционал в админке WP:

- Добавлять, изменять и удалять посты

- Добавлять рубрики и теги к постам

- Изменять контакты и текста на всех страницах

- Менять изображения на свои

- Добавлять собственные страницы в меню

- Кастомизировать виджеты на странице блога

Из особенностей:

- Работа выполнена за 2 дня. 1 день вёрстка и 1 день посадка на WordPress.

- К сайту подключен SSL-сертификат

- Сайт находится на хостинге Beget