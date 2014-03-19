Youarewhatyouread

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Специализированная социальная сеть известного амерканского издательства.
Реализована на CMS SilverStripe на базе php-фреймверка Sapphire.
Участвовал в проекте по развитию данной социальной сети.
Основные задачи - интеграция со специализированными сторонними сервисами (WorldCat.Org, bowker.com), редизайну, расширению функционала.